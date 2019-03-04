2019/03/04 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن قسم العلاقات العامة والاعلام في مؤسسة الشهداء، عن موافقة وزير الكهرباء لؤي الخطيب،على تثبيت عقود ذوي الشهداء.

وقال رئيس وفد المؤسسة رأفت الحسيني في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "وخلال لقاء وفد مثل مؤسسة الشهداء بوزير الكهرباء لؤي الخطيب، وافق الاخير على تثبيت كافة الموظفين بعقود من ذوي شهداء جرائم البعث وضحايا الارهاب والحشدالشعبي".وبين ان "موافقة الخطيب جاءت نتيجة طرح معاناة الموظفين بعقود والظروف المعيشية التي يمرون بها والفترات الطويلة التي قضوها يستحقون ان ينالوا حقوقهم المشروعة".وطالب الحسيني الوزارات ومؤسسات الدولة الاخرى بـ"ان تحذو حذو وزير الكهرباء في تثبيت العقود ، خصوصا امانة بغداد ودوائر بلدية محافظة بغداد ووزارات الموارد المائية والاسكان والاعمار وغيرها من الوزارات الخدمية الاخرى".يذكر أن آلاف الموظفين ممن عينوا في مختلف الوزارات بصفة عقد لا يزال مصيرهم مجهولاً في ظل تقليص الدرجات الوظيفية مع ازدياد عدد العاطلين عن العمل.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الكهرباء توافق على تثبيت عقود ذوي الشهداء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الكهرباء توافق على تثبيت عقود ذوي الشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).