التقاعد تعلن دفع مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين

2019/03/04 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، الاثنين، عن دفع مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين من الذين أُحيلوا الى التقاعد بالوجبات (نيسان، حزيران، آب، تشرين الأول، كانون الأول 2018 وشباط 2019) .وذكر بيان للهيئة تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن ” مبلغ المكافأة سيتم دفعه بالكامل في حال كون مبلغ المكافأة أقل من 6 مليون دينار”، مبينة […]

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