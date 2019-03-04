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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ محافظ المثنى : نعمل على انهاء ملف تحويل الأجراء اليوميين

04/03/2019 11:50:00 AM |

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واع/ مكتب المثنى / م .ف

اعلنت محافظة المثنى، الاثنين، انها تعمل على إنهاء ملف تحويل الأجراء اليوميين إلى نظام العقود، كاشفة عن اجتماع بهذا الخصوص.

وذكر بيان للمحافظ أحمد منفي، تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "الدوائر المحلية تعمل على تكييف أوضاع الأجراء اليوميين خلال الفترة القليلة المقبلة بما يتعلق بالرواتب ونظام العمل وغيرها".

وأشار منفي، إلى أن "الاسبوع المقبل سيشهد عقد اجتماعات مع وزارة المالية لحسم ذلك الملف بشكل نهائي".

وتابع المحافظ "وجهنا الدوائر المحلية بالالتزام بقرارات الحكومة المركزية بهذا الشأن".

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