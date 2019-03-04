2019/03/04 | 12:15

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العدل تحيل موظفين اثنين الى النزاهة لتسببهما بمخالفات أدت الى صرف 16 مليار دينار

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