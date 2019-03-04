اليابان تتوج بالدوري العالمي للكاراتيه في النمسا

2019/03/04 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توجت اليابان، بالدوري العالمي للكاراتيه لفئة الدرجة الاولى”كارتيه ون” المقامة منافساتها في النمسا بمشاركة 2057 لاعباً ولاعبة من 99 بلداً بمنافستي الكاتا والكوميتيه.

وتمكنت اليابان من حصد ذهبيتين و3 فضيات و3 برونزيات، فيما جاءت ايران وصيفاً بذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين.

وحلت النمسا ثالثا بذهبتين وتركيا رابعا بذهبية واحدة وفضيتين وبرونزيتين ومصر وايطاليا خامسا شراكة بذهبية واحدة واخرى فضية وبرونزيتين.

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