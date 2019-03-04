هل سيحط ملحن

2019/03/04 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- العراق اليوم:

وجه وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني، اليوم الاثنين، "دعوة رسمية ل...





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