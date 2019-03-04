اعتقال مسافرين ايرانيين بحوزتهما مادة الترياك المخدرة في زرباطية

2019/03/04 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن اعتقال مسافرين ايرانيين بحوزتهما مادة " ترياك مع حبوب مخدرة" بمنفذ زرباطية في محافظة واسط.

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