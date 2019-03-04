الاستخبارات تطيح بالارهابي الملقب بابو سراقة مسؤول تجنيد الاطفال بداعش في هيت

2019/03/04 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة 7 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 29 وبعملية نوعية نفذت استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة

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