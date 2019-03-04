اعتداء على زعيم “العمال البريطاني” أثناء زيارته مسجدا

2019/03/04 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور ينوز/ عربي ودوليتعرض زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين، لاعتداء بالبيض من أحد الأشخاص، أثناء زيارته مسجدا في العاصمة لندن، ضمن فعاليات “زر مسجدي” السنوية.

وجرت حادثة الاعتداء أثناء زيارة كوربين لمسجد “حديقة فينسبوري”، في إطار الفعاليات التي ينظّمها مجلس مسلمي بريطانيا في عموم البلاد.

وبحسب بيان صادر عن الشرطة البريطانية، فإن منفذ الاعتداء، تم توقيفه على ذمة التحقيق.

وفتحت المساجد في عموم بريطانيا، الأحد، أبوابها للناس من جميع المعتقدات مع انطلاق فعالية “زر مسجدي” التي تهدف إلى تعزيز الحوار بين الأديان.

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