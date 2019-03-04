الخارجية الايرانية: زيارة روحاني للعراق سيتم الاعلان عن موعدها لاحقا

2019/03/04 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعلنت الخارجية الايرانية، اليوم الاثنين، ان زيارة الرئيس روحاني للعراق سيتم الاعلان عن موعدها لاحقا، مشيرا الى طفرة في التعاون بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي في مؤتمر صحفي ان “زيارة الرئيس روحاني المرتقبة للعراق سيتم الاعلان عن موعدها لاحقا وهي تنشد تعزيز التعاون بين البلدين”.

واضاف في هذا الشأن ان “زيارة الرئيس روحاني المرتقبة للعراق نأمل ان تحقق منعطفا جديدا في العلاقات مع هذا البلد الجار وتحدث طفرة في التعاون”.

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