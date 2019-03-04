جنايات النجف: المؤبد لمدان خطف فتاتين بمساعدة آخرين لاستغلالهن في الدعارة

2019/03/04 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصدرت محكمة جنايات النجف، الاثنين، حكماً بالسجن المؤبد مع غرامة مالية مقدارها خمسة وعشرين مليون دينار لمدان خطف فتاتين بمساعدة متهمين آخرين واستغلالهن جنسيا للعمل في الدعارة.وذكر بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “محكمة جنايات النجف نظرت قضية مدان أثبتت اعترافاته خطف فتاتين حدثين عن طريق الخداع واستغلالهن […]

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