وزير الخارجية القطري: المناقشات جارية حول إمكانية شراء قطر

2019/03/04 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين 4 آذار/مارس، عن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن شراء دولة قطر لمنظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

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