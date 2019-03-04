المجلس الفيدرالي: روسيا لم تقدم مساعدة لليبيا بجنودها أو سلاحها

2019/03/04 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو لجنة المجلس الفيدرالي الروسي لشؤون الدفاع، فرانتس كلينتسيفيتش، اليوم الاثنين، أن بلاده لم تقدم أي مساعدات عسكرية لليبيا بجنودها أو بأسلحتها، وإن وجد أي مواطنين لدعم قائد الجيش الوطني، خليفة حفتر، فما هو إلا حالة فردية.

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