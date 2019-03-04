لافروف: روسيا مستعدة لاستقبال عباس ونتنياهو لحوار دون شروط مسبقة

2019/03/04 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين 4 مارس/آذار، عرضا جديدا للحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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