2019/03/04 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، قبيل إعلان بيانات اقتصادية، ومع تطورات تجارية إيجابية.





وبحلول الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.5% إلى 375.9 نقطة، كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.3% عند 7127.8 نقطة.





أما مؤشر "داكس" الألماني فزاد بنسبة 0.4% عند 11645.1 نقطة، فيما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.6% إلى 5294.3 نقطة.





وخلال تلك الفترة صعد اليورو أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 1.1345 دولار.





وأفادت تقارير صحفية أن الشهر الجاري قد يشهد لقاء بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني لإنهاء الحرب التجارية الطويلة بينهما.





كما أكدت المصادر أن الجانبين في المراحل النهائية من المفاوضات بشأن اتفاق قد يتضمن خفض التعريفات الجمركية الصينية على مجموعة من السلع الأمريكية حال إزالة الإدارة الأمريكية الجزاءات الواسعة ضد بكين.





ومن المقرر أن يتم إعلان بيانات مؤشر "ثينتكس" لثقة المستهلكين في منطقة اليورو، إلى جانب بيانات مؤشر مديري مشتريات البناء في المملكة المتحدة.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل..مع التفاؤل تجاه الخلاف التجاري الصيني الأمريكي) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل..مع التفاؤل تجاه الخلاف التجاري الصيني الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).