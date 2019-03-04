بنغازي تداوي جروح الحرب بركوب الأمواج

2019/03/04 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طائرة ورقية وزلاجة..



أداتان أساسيتان اعتمد عليهما المشاركون في بطولة ركوب الأمواج بالطائرات الورقية في بنغازي الليبية.

رياضة مائية مميزة تجمع بين التزلج وركوب الأمواج والطيران المظلي والجمباز أيضا، وتعتمد على قوة الرياح وارتفاع الأمواج، إذ يقف المتسابق على لوح التزلج مثبتا أقدامه بأربطة خاصة.

تكتسب الرياضة شعبية كبيرة بين الشباب الليبي حاليا، حتى أن نحو 30 طالبا بدأوا في ممارستها، لكن فائز هذا اليوم ياسر بووذن بدأ ممارسة اللعبة عام 2012، وعاني من ويلات الحرب والصراعات، وبدأ يجمع معلومات عن هذه الرياضة عبر الإنترنت إلى الفوز فيها وممارستها في بطولة محلية، كما يسعى لإعلاء اسم وطنه.

الفائزون في المسابقة المحلية في بنغازي، سيتأهلون للمنافسة على المستوى الوطني الليبي، ومنه إلى تمثيل بلادهم في بطولة أفريقيا للألعاب الشاطئية التي تستضيفها دولة الرأس الأخضر”كاب فيردي” في منتصف العام الجاري.

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