هذه اخر التفاصيل بشأن حقيبة وزارة الداخلية

2019/03/04 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو تحالف الفتح احمد الكناني، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة، بشأن اختيار مرشح حقيبة وزارة الداخلية، والاتفاق مع تحالف سائرون، بهذا الصدد.وقال الكناني، لوكالة النبأ للاخبار، ان "الحوارات بين الفتح وسائرون بشأن حقيبة وزارة الداخلية، هي تفاهمات ولم يتم خلالها الاتفاق على اختيار اي أسم او شخصية لهذا المنصب".

واضاف الكناني، ان "الحديث عن تغيير فالح الفياض بشخصية أخرى، غير صحيحة الى هذه اللحظة".

وتابع، ان "الأيام المقبلة، ربما يتم اختيار شخصية جديدة أو يبقى الفياض هو المرشح الوحيد للداخلية، فإلى الآن الحوارات مستمرة بين تحالفي الفتح وسائرون".

وكان قد اكد عضو مجلس النواب عن تحالف البناء غضنفر البطيخ في وقت سابق، ان مستشار الأمن الوطني فالح الفياض تنازل عن الترشح لمنصب وزارة الداخلية.

وقال البطيخ في تصريح صحفي إن "الكتل السياسية بدأت بالبحث عن اسماء وزارتي الداخلية والدفاع على اساس مهني وواقعي"، مشيرا الى ان "الخيار بيد رئيس الوزراء لاختيار اسماء من بين المرشحين".

تحرير: عامر الشيباني

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