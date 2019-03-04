داعـش بعد الانهيـار

2019/03/04 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما سيتم الإعلان قريباً عن هزيمة داعش ونهاية دولة الخلافة التي أعلن عن أقامتها أبو بكر البغدادي من على منبر الجامع الكبير في الموصل عام 2014 ، حيث تم تحرير كل المدن السورية بالكامل ، ولم يتبقى سوى عشرات من المقاتلين محاصرين في نصف كيلو متر في قرية الباغوز شرق الفرات، حيث تعمل قوات سوريا الديمقراطية على محاصرة ما تبقى من عصابات داعش وتخييرهم بين الاستسلام أو الموت بعد رفض مطالبهم بالمغادرة إلى أدلب ، ويبقى السؤال المهم في هذه المعركة المصيرية ماذا سيحدث بعد هذه الهزيمة ، ومن سيملأ المنطقة بعد هذا الفراغ الأمني ؟ وهل ستكون سوريا مقسمة قومياً وعرفياً أم إنها ستكون تحت راية الأسد؟

هذه التنظيمات تتميز بقدرتها على الحركة السريعة والتخفي الأسرع بين الناس ، لهذا ستلجأ إلى أسلوب الاختفاء في حواضنها الطبيعية ، وإعادة ترتيب صفوفها ، إلى جانب جمع الأموال والتهيأ لمرحلة ما بعد الانسحاب ، عبر تكتيك جديد ، مع الأخذ بنظر الاعتبار دراسة المنطقة جيداً ،وعديد القوات هناك سواءً كانت السورية أو القوات المتحالف معها ، إلى جانب قراءة الوضع الإقليمي ككل من ناحية الدعم المالي والمعنوي المقدم إلى الحكومة السورية أو العراقية ، ومقدار تعاطيها مع أي طارئ يُحدث تغييراً فيها ، ولكن يبقى السؤال الأبرز والاهم ، هو كيف ستتعامل القوات المتحالفة مع الأسد في التعاطي مع 800 إرهابي من جنسيات مختلفة فيهم البريطاني والفرنسي والألماني والايطالي والايرلندي ، حيث جرى أسرهم في حوض الفرات من قبل قوات سوريا الديمقراطية ، والتي بدأت بالسيطرة على مناطق حوض الفرات وتعمل على بسط نفوذها ، الأمر الذي يجعل حالة التعقيد تسود المنطقة برمتها . أعتقد وكما يرى الكثير من المحللين في مجال الإرهاب أن تنظيم داعش الإرهابي سيعود ولكن بحلة جديدة ، وباداوت جديدة ولكن هذه المرة ستكون ذات إستراتيجية جديدة تعتمد القتال والحرب المفتوحة ، والضربات المتفرقة ، ووفق سياسة العصابات التي دائماً ما يتميز بعمله التنظيمي في القتال ، لذا وجب على قواتنا الأمنية البدء فوراً بعمليات أستباقية لضرب أوكاره ، و ملاحقه حواضنه وتجفيف منابعه خصوصاً المناطق الحدودية من جبال حمرين ووادي حوران اللذان يمثلان خلايا داعش في البلاد .هذا المقال يعبر عن وجهة نظر الكاتب وليس له أي علاقة بوجهة نظر شبكة رووداو الإعلامية‬‬‬.

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