إطلاق سراح رئيس حراك الجيل الجديد

2019/03/04 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أفرجت محكمة السليمانية اليوم الاثنين، عن رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبدالواحد، الاثنين، بكفالة.وقال محامي عبد الواحد في تصريح صحفي، إن “محكمة السليمانية قررت الإفراج عن رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبدالواحد، بكفالة وذلك بعد يوم من اعتقاله بتهمة الهجوم على موظفي الدولة.وكانت القوات الامنية في السليمانية اعتقلت في وقت سابق اليوم، ...

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