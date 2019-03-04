مذيعة أخبار على شكل روبوت عبر تقنية الذكاء الاصطناعي

2019/03/04 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … عرضت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) مذيعة روبوت للأخبار وهي تقرأ خبرا عن وصول مندوبين إلى بكين للمشاركة في اجتماع برلماني سنوي، حيث تشبه المذيعة الجديدة الإنسان وتحاكي تعبيرات الوجه والتصرفات الطبيعية.وذكرت الوكالة الصينية في خبر تابعته /المعلومة/أنه وعبر تقنية الذكاء الاصطناعي ظهرت المذيعة الآلية شين شياو مينغ بشعر قصير وهي […]

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