الأمن البرلمانية تحذر: العراق بلد مخترق من الجميع.. وهذا ماسنفعله

2019/03/04 | 12:32

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شفق نيوز/ رأت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الاثنين، ان العراق بلد "مخترق من قبل الجميع"، فيما كشفت عن اجراءات للحد من هذا الاختراق.وقال عضو اللجنة بدر الزيادي، لشفق نيوز، ان "العراق حدوده مفتوحة للجميع، وهو بلد مخترق، واي دولة تحصل على اي معلومة عراقية بكل سهولة".وأضاف الزيادي ان "جمع هذه المعلومات ربما تكون من خلال الشركات الامنية، التي تعمل بكل اريحية وعمل بعض السفارات، فيمكن لها جمع اي معلومات عن العراق بكل سهولة"، مؤكدا ان "مجلس النواب، عازم على وضع ضوابط للحد من اختراق بعض الدول والجهات الى العراق، والحصول على معلومات داخلية".

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