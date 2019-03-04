2019/03/04 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم بكسر ثلاثة زحوف لهم في جيزان وعسير.وأوضح مصدر عسکري أن الجيش واللجان الشعبية کسروا زحفين للمرتزقة قبالة جبل قيس من مسارين بمساندة الطيران الحربي استمر ثمان ساعات وتدمير آلية عسكرية وسقوط أعداد من القتلى والجرحى في صفوفهم.وأکد المصدر أنه تم إعطاب آلية عسكرية سعودية بسلاح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تصفية عدد من الجنود السعوديين في جيزان وعسير alansaar.

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