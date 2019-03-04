2019/03/04 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية، تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمحافظة الضالع.وأوضح مصدر عسكري أن قوة الإسناد المدفعي قصفت تجمعات لمرتزقة العدوان في جبهة نقيل الخشبة محققةً بتسديد الله إصابات مباشرة.يذكر أن الجيش واللجان قد شنوا في 22 من الشهر الماضي هجوما على مواقع لمرتزقة العدوان في أطراف مديرية دمت في ذات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استهداف تجمعات للمرتزقة في الضالع alansaar.

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