وزير الكهرباء يوافق على تثبيت عقود ذوي الشهداء

2019/03/04 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قسم العلاقات العامة والاعلام في مؤسسة الشهداء، اليوم الاثنين، عن موافقة وزير الكهرباء لؤي الخطيب، على تثبيت عقود ذوي الشهداء.وقال رئيس وفد المؤسسة رأفت الحسيني، في بيان صحفي انه "خلال لقاء وفد مثل مؤسسة الشهداء بوزير الكهرباء لؤي الخطيب، وافق الاخير على تثبيت كافة الموظفين بعقود من ذوي شهداء جرائم البعث وضحايا الارهاب والحشد الشعبي".

وأضاف، ان "موافقة الخطيب جاءت نتيجة طرح معاناة الموظفين بعقود والظروف المعيشية التي يمرون بها والفترات الطويلة التي قضوها يستحقون ان ينالوا حقوقهم المشروعة".

وطالب الحسيني الوزارات ومؤسسات الدولة الاخرى بـ"ان تحذو حذو وزير الكهرباء في تثبيت العقود، خصوصا امانة بغداد ودوائر بلدية محافظة بغداد ووزارات الموارد المائية والاسكان والاعمار وغيرها من الوزارات الخدمية الاخرى".

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