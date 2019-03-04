ضبط تصاريح جمركية مزورة قادمة من إيران

2019/03/04 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

اعلنت الهيئة العامة للجمارك يوم الاثنين مصادرة الاف

التصاريح الجمركية المزورة في منفذ زرباطية.

وقالت الهيئة في بيان حصل موقع كلمة الإخباري على

نسخة منه، إن "السلطة الجمركية في مركز جمرك زرباطية الحدودي تمكن

من ضبط الاف التصاريح الجمركية المزورة في منفذ زرباطية قادمة من

الجانب الايراني".

واضافت أن "هذه التصاريح كانت مخفية بكتب في شاحنة تحتوي مواد

مختلفة في محاولة من السائق لأيهام موظفينا بغية تهريبها عبر المنفذ

".

واشارت الى انها "كانت بانتظار اتمام إجراءات الضبط و تنظيم محضر

اصولي وفقأ للقوانين النافذة للإعلان عن الخبر قبل أن تفاجئ بإعلان

أحد الدوائر الساندة عن تجيير هذا الخبر لصالحها في محاولة لمصادرة

جهود موظفينا باعتبارهم الجهة الضابطة" .

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