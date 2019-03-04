2019/03/04 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الزوراء يلعب مع مضيفه الإيراني اليوم بعد غياب 12 عاماً عن أبطال آسيا

متابعة -

كلمة

يحل الزوراء ضيفًا على ذوب آهن الإيراني، مساء اليوم

الاثنين، في مستهل دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، على ملعب فولاد

شهر.

وستقام المباراة عند الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت بغداد على

ملعب فولاذ شهر باصفهان.

ويعود الزوراء إلى البطولة للمرة الأولى منذ عام 2007، بعدما شارك

أربع مرات في العقد الأخير ضمن كأس الاتحاد الآسيوي، فيما تأهل ذوب

اهن أصفهان الإيراني إلى دور المجموعات بعد فوزه بالدور التمهيدي

على الغرافة القطري بنتيجة 3-2 في الدوحة.

وتضم مجموعة الفريق العراقي بالاضافة الى مضيفه الايراني اليوم كل

من الوصل الإماراتي والنصر السعودي.

ويعتبر لقاء الفريقين اليوم فرصة للزوراء في تحقيق نتيجة ايجابية في

المباراة باعتبار أنها الأقل صعوبة من مباريات باقي فرق المجموعة.

وفي ذات الدور ستبدأ مباراة الوصل الإماراتي والنصر السعودي في

الساعة السادسة و20 دقيقة مساءً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزوراء يلعب مع مضيفه الإيراني اليوم بعد غياب 12 عاماً عن أبطال آسيا) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزوراء يلعب مع مضيفه الإيراني اليوم بعد غياب 12 عاماً عن أبطال آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).