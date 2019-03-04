المالية النيابية تعلن ارسال بغداد 522 مليار دينار إلى كردستان خلال ايام

2019/03/04 | 13:09

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بغداد -عراق برس-4آذار/ مارس : أكد عضو اللجنة المالية النيابية والنائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا، الاثنين ، أن الحكومة الاتحادية ستقوم بإرسال المبالغ المخصصة لرواتب الموظفين في الاقليم وفقا لموازنة عام 2019.

وقال ميرزا في تصريح صحفي ، إن “الحكومة الاتحادية ستقوم بإرسال مبلغ 522 مليار دينار الى حكومة اقليم كردستان وهو المبلغ المخصص كرواتب للموظفين والبيشمركة، وتتفق عليه جميع الكتل النيابية”.

واضاف، أن “بغداد اكملت ارسال جميع المبالغ المخصصة لرواتب الموظفين لعام 2018، كما ارسلت اخر دفعة قبل ايام”، مشدداً على “ضرورة ان تلتزم الحكومة الاتحادية بالالتزامات المترتبة عليها، من خلال ارسال المبالغ المخصصة من موازنة عام 2019 “.

ولفت ميرزا الى أن “المعلومات الواردة الينا فأن وزارة المالية الاتحادية ستبدأ بإرسال مبلغ 522 مليار دينار في الايام المقبلة”.انتهى (1)

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