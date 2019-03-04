جنايات الكرخ: الإعدام لإرهابيين اشتركوا بتفجير استهدف مرقدا دينيا في بلد

2019/03/04 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصدرت محكمة جنايات الكرخ، الاثنين، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت لمدانين عن جريمة الاشتراك بتفجير انتحاري استهدف زائرين لمرقد ديني في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “محكمة جنايات الكرخ التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية نظرت دعاوى لمدانين اثنين […]

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