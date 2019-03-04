برلمانية تعتبر الأمر الولائي بايقاف التصويت مرشح الدفاع “مخالفة دستوري”

2019/03/04 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اعتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون “عالية نصيف”, الاثنين, صدور أمر ولائي من قبل المحكمة الاتحادية بإيقاف أي تصويت على مرشح وزير الدفاع لحين حسم قضية فيصل الجربا مخالفة دستورية.وقالت “نصيف”، إن “صدور أمر ولائي بإيقاف التصويت على أي مرشح لوزارة الدفاع بأنه مخالفة صريحة للمادة 47 من الدستور التي تنص على استقلال السلطة التتشريعية عن السلطة القضائية”....

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