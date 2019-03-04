الاعدام لارهابيين اشتركا بتفجير استهدف مرقدا دينيا في بلد

2019/03/04 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بالاعدام شنقا حتى الموت لمدانين بالاشتراك بتفجير انتحاري استهدف زائرين لمرقد ديني في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى :” ان المتهمين ادينا بعد اعترافهما بالاشتراك وإسناد انتحاريين ارتدوا احزمة ناسفة واستهدفوا زائرين لمرقد ديني في قضاء بلد ، ما ادى الى […]

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