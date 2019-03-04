الزرفي: مدير عام في الاتصالات دفع 10 مليون دولار لإعادته إلى منصبه

2019/03/04 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو اللجنة المالية النيابية عدنان الزرفي، الاثنين، عن قيام مدير عام في وزارة الاتصالات بدفع 10 مليون دولار لإعادته الى منصبه السابق، مشيرا إلى ان وزارة التجارة تلاعبت بقوت المواطن العراقي عبر مدراء فاسدين فيها.وقال الزرفي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، إن “مدير عام في وزارة الاتصالات قام بدفع 10 مليون دولار […]

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