تغريدة لناشط مصري تكشف خطر تداول الشائعات عبر الإنترنت

2019/03/04 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثارت تغريدة لناشط مصري عبر موقع تويتر حالة واسعة من الجدل بعد أن نشر خبرا عن تعيين وزير جديد للنقل يدعى محمد وجيه عبد العزيز، خلفا لوزير النقل المقال هشام عرفات، لتتداول وسائل الإعلام هذا الخبر دون التأكد من مصدره أو مراجعته.

وانتقل الخبر من وسائل التواصل الاجتماعي إلى وسائل الإعلام، وبينها ما هو تابع للحكومة، وما أن تأكد الشاب من نجاح خطته، كتب تغريدة آخرى كشف فيها ان محمد وجيه عبد العزيز هو والده الراحل منذ 11 عاما، وأن المرشح المزعوم لم يكن مهندسا ولا علاقة له بمجال السكك الحديدية.

وحسب تغريداته التالية، قال المغرد الذي يسمي نفسه خالد عنخ آمون الأول، إنه كان يهدف إلى توضيح خطورة تداول الشائعات دون التأكد من صحتها، وأن جماعة الإخوان المسلمين تقوم بدس شائعات خطيرة تهدف لهدم المجتمع المصري وتروج بشكل كبير أيضا عبر شبكات التواصل الإجتماعي.

وذكر بعدها أن 8 مواقع إخبارية نشرت الخبر المزيف على الفور، كما تناقلته برامج تلفزيونية شهيرة.

واختتم التغريدات قائلا: “زهقت من إشاعات الإخوان والثورجية اللي همهم هدم البلد و كل يوم إشاعه شكل والناس تصدق وتنقل وينتشر الخبر”.

واعتذرت بعض الصحف المصرية في وقت لاحق عن وقوع هذا الخطأ، وعلى رأسها صحيفتي الشروق والأخبار.

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