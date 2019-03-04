العدل: احالة موظفين للنزاهة لتسببهما بمخالفات أدت الى صرف 16 مليار دينار

2019/03/04 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزّي، الاثنين، عن إحالة موظفين أثنين الى هيأة النزاهة لتسببهما بالمغالاة في تقدير قيمة عقار تم رهنه لصالح المصرف الزراعي، والتوصية بإسترجاع مبلغ (16) مليار دينار ويمثل قيمة القرض المصروف للعقار المذكور.وقال الغزّي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “أحد الموظفين المحالين الى هيأة النزاهة لم […]

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