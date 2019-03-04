2019/03/04 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت شركة تركية متخصصة بصناعة الألبان الاستثمار في السوق العراقي، عبر إدارة أكبر معمل ألبان في العراق، بعد تعثره بعد 2003.وقال مسؤول عراقي، الاثنين، إن الشركة التركية حصلت على عقد استثمار معمل ألبان أبو غريب.بحسب الاناضول التركيةوأضاف محمد جبار، المدير العام للشركة العامة للمنتجات الغذائية، التابعة لوزارة التجارة العراقية، إن "شركة مكأكوناين التركية المتخصصة بصناعة الألبان ستتولى تشغيل معمل ألبان أبو غريب لمدة 15 عاماً".

وأوضح المسؤول العراقي أن "جميع الموظفين العاملين في المعمل، سيحتفظون بوظائفهم دون أي تغيير، بينما ستتولى الشركة المستثمرة للمعمل، مهمة الإنتاج واستيراد المواد الأولية وتسويق المنتجات".وتابع المسؤول العراقي: "الشركة التركية ستتولى أيضا مهمة تغيير الآليات الخاصة بصناعة الألبان".ولم يكشف المدير العام للشركة العامة للمنتجات الغذائية، عن الكلف المالية الخاصة بعقد الاستثمار.ويعتبر معمل ألبان أبو غريب، من أكبر معامل الألبان في العراق، وتأسس عام 1958، خلال تولي الملك فيصل الثاني رئاسة العراق.وتعرض المعمل بعد 2003 عقب الاجتياح الأمريكي للعراق للدمار، وسرقت العديد من محتوياته، وبدأت لاحقا وزارة التجارة بإعادة تأهيله، لكن المعمل يعاني من مشاكل إدارية ولوجستية، منعته من أن يكون منافسا لمنتجات الألبان المستوردة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استثمار تركي في أكبر مصانع الألبان في العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استثمار تركي في أكبر مصانع الألبان في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).