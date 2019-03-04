الحشد الشعبي والقوات الامنية ينفذان عملية استباقية في عمق بادية النجف

2019/03/04 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت قوة من اللواء الثاني بالحشد الشعبي والقوات الامنية، الاثنين،

عملية استباقية مشتركة في عمق بادية النجف.

واوضح بيان لاعلام الحشد الشعبي ان، قوة من الحركات معززة بقوة من

الفوج الثالث باللواء الثاني في الحشد الشعبي وبالاشترك مع القوات

الامنية نفذت، اليوم، عملية أمنية استباقية في عمق بادية النجف

الاشرف امتداداً مع الخط الاستراتيجي.

واضاف أن ،العملية شملت تفتيش المزارع والمقالع والعجلات في المنطقة

المستهدفة بالعملية، مؤكدا، تحقيق أهداف العملية بشكل كامل في

استتباب الأمن ومنع تسلل العناصر الإرهابية والمشبوهة الى المحافظة

المقدسة.

يذكر ان قوة كبيرة من اللواء الثاني بالحشد ترابط في منطقة بادية

النجف وبعمق 35 كم ونشر ابراج المراقبة والخندق الامني على امتداد

خط عرض يصل لاكثر من 80 كم وبالاشتراك مع القوات الامنية لحماية

المحافظة المقدسة.

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