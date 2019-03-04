الإعدام لإرهابيين اشتركوا بتفجير استهدف مرقد السيد محمد {ع} في بلد

2019/03/04 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت لمدانين عن جريمة الاشتراك بتفجير انتحاري استهدف زائرين لمرقد السيد محمد {ع} في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.

وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "محكمة جنايات الكرخ التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية نظرت دعاوى لمدانين اثنين بعد قيامهم بالاشتراك وإسناد انتحاريين ارتدوا احزمة ناسفة واستهدفوا زائرين لمرقد ديني في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين ما أدى الى استشهاد عدد من المواطنين واصابة اخرين".واضاف البيان، أن "المدانين خلال اعترافاتهم اكدوا أن الهدف من هذه الجريمة تحقيق غايات إرهابية وزعزعة الامن والاستقرار في البلاد"، مشيرا إلى أن "الحكم جاء استنادا لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".وكان هجوم ارهابي استهدف مرقد السيد محمد {ع} في قضاء بلد جنوب محافظة صلاح الدين في 7 تموز 2016، نفذه انتحاريون وأسفر عن إستشهاد 35 شخصاً وإصابة 60 آخرين.انتهى

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