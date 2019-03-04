البرلمان يعقد جلساته المقبلة في منطقة العلاوي

2019/03/04 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يعقد مجلس النواب جلساته المقبلة في الفصل التشريعي الثاني والتي تبدأ يوم السبت المقبل خارج المنطقة الخضراء لأول مرة بعد عام 2003.

وذكر مصدر نيابي لوكالة {الفرات نيوز}، ان "هيأة رئاسة مجلس النواب قررت ان تكون الجلسة المقبلة وما تليها في مبنى المجلس الوطني بمنطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد".واشار الى ان "الامين العام للمجلس والمدراء العامون يتواجدون الان في مبنى العلاوي لترتيب أمور الجلسة المقبلة".وأوضح المصدر ان "سبب نقل الجلسات خارج المنطقة الخضراء لوجود اعمال ترميم في بناية مجلس النواب في قصر المؤتمرات".يشار ان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، قد قرر بعد تسلمه رئاسة الحكومة في نهاية 2018 عقد جلسات مجلس الوزراء في مبنى حكومي خارج المنطقة الخضراء لأول مرة بعد تغيير النظام المخلوع والحكومات المتعاقبة.انتهى

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