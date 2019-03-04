الحكمة يعلن قبوله عن النتائج الصادرة عن لجنة اختيار الوزراء شرط تطابقها وفق المعاييو المتفق عليها

2019/03/04 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG-أعلن تيار الحكمة، الاثنين، عن قبوله بأية نتائج ستصدر عن لجنة اختيار الوزراء شرط ان تتطابق وفق المعايير التي تم الاتفاق عليها عند تشكيل الحكومة وكذلك عدم اقصاء جهة دون اخرى, مشيرا الى انه سيدرس كل النتائج التي ستتوصل اليها اللجان المنبثقة عن سائرون والفتح تحت قبة تحالف الاصلاح .وقال النائب عن التيار جاسم ...

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