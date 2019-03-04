ضابط امريكي سابق: عضوات الكونغرس المسلمات اصبحن هدفا لحرب نفسية

2019/03/04 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد المحلل السياسي الامريكي والضابط السابق في الحرب النفسية الامريكية سكوت بينيت ، الاثنين، أن عضوات الكونغرس المسلمات اصبحن هدفا لحرب نفسية من قبل المحافظين الجدد واللوبي الصهيوني داخل الولايات المتحدة .ونقلت قناة ( برس تي في ) الايرانية في مقابلة ترجمتها /المعلومة/ عن بينيت قوله إن ” عضوتي الكونغرس الجديدتين […]

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