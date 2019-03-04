جنايات الكرخ: الإعدام لإرهابيين اشتركا بتفجير استهدف مرقدا دينيا في بلد

2019/03/04 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بالإعدام شنقا حتى الموت لمدانين اشتركا بجريمة تفجير انتحاري استهدف زائرين لمرقد ديني في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.

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