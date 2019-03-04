الشروع بتنظيم السياحة البيئية في اهوار الجبايش

2019/03/04 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت منظمة الجبايش للسياحة البيئية في ذي قار، اليوم الاثنين، عن المباشرة بحملة واسعة للنهوض بواقع السياحة البيئية بالتعاون مع احدى شركات الاتصالات.وقال رئيس المنظمة رعد الاسدي، في تصريح صحفي، ان الحملة "تشمل تأهيل وصبغ الزوارق وتوزيع النجادات وشاحنات الهواتف المحمولة على الطاقة الشمسية من اجل تقديم افضل الخدمات للزائرين خلال الموسم السياحي".

وذكر الاسدي، ان "المشروع يأتي في اطار جهود المنظمة من اجل تنظيم العمل السياحي لاصحاب الزوارق".

وتابع، بأنه "سيتم اصدار باجات خاصة باصحاب الزوارق بالتنسيق مع الشرطة السياحية حيث سيتم متابعتهم وتنظيم عملهم لتامين سلامة السياح في مناطق الاهوار".

تحرير: عامر الشيباني

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