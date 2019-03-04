بشير حداد يؤكد على أهمية التنسيق والتعاون بين برلمان كردستان ومجلس النواب

2019/03/04 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد على أهمية التنسيق والتعاون بين برلمان كردستان ومجلس النواب .وذكر بيان للمكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس النواب ” ان حداد زار رفقة النائبين محمد شاكر وهدار زبير بارزاني مبنى برلمان كردستان بمدينة أربيل، والتقى رئيس البرلمان ڤالا فريد ونائب الرئيس هيمن هورامي وسكرتيرة البرلمان منى قهوجي، حيث […]

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