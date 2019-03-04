زراعة النجف تنهي حملة مكافحة ادغال الحنطة

2019/03/04 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهى قسم وقاية المزروعات في مديرية زراعة النجف الاشرف حملة مكافحة ادغال الحنطة للموسم الشتوي الحالي( 2018- 2019 ).وقال مدير زراعة المحافظة مجيد جاسم جياد في تصريح صحفي :” ان الحملة شملت اقضية ونواحي المحافظة، وبلغت المساحة المكافحة الكلية من الادغال رفيعة الأوراق (125000 ) ، ومن الادغال عريضة الأوراق مساحة (125000 ) دونم […]

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