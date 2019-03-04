قرار قضائي ضد الرئيس اليمني ووزير خارجيته

2019/03/04 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة في صنعاء، حكما بالحجز التحفظي على أموال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس حكومته معين عبد الملك، ووزير الخارجية خالد اليماني.

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