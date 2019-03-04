الزج باسم فنانة مصرية في فيديوهات خالد يوسف الفاضحة

2019/03/04 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدمت ممثلة مصرية، ببلاغ رسمي للنائب العام المصري، أمس الأحد، ضد موقع وصحيفة مصرية، بسبب حديثها عن تورطها في قضية الفيديوهات الجنسية المتورط فيها المخرج المصري خالد يوسف.

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