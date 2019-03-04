انكماش نشاط البناء في بريطانيا لأول مرة منذ 11 شهراً

2019/03/04 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انكمش نشاط البناء في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي للمرة الأولى منذ 11 شهراً، وذلك بقيادة من الأعمال التجارية والمدنية.





وأظهرت بيانات صادرة عن مؤشر "ماركت" لمديري مشتريات البناء، اليوم الاثنين، أنه تراجع عند مستوى 49.5 نقطة في فبراير الماضي، مقابل مستوى 50.6 نقطة في يناير السابق له.





وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن نشاط البناء في المملكة المتحدة سينخفض عند مستوى 50.5 نقطة في الشهر الماضي.





ويفصل حاجز الـ50 نقطة معدلات النمو عن الانكماش، حيث أنه حينما يتم تسجيل المؤشر قراءة عند مستويات أدنى 50 نقطة، فإن ذلك يشير إلى انكماش النشاط، أما المستويات أعلى 50 نقطة فإنها تشير إلى نمو النشاط.





وأوضحت البيانات أن الأعمال السكنية كانت الأفضل أداءً في قطاع البناء البريطاني خلال فبراير، على الجانب الآخر فإن معدل التوسع بها كان متواضعاً ولم يتمكن من تعويض الانخفاضات المسجلة في قطاعي الأعمال المدنية والتجارية.





وشددت البيانات على أن معدلات التعامل المنخفضة والتراجع العام في الثقة على نطاق سوق الإسكان تسببت في معوقات بأعمال المباني السكنية.





وبحلول الساعة 9:50 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعد الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.4% إلى 1.3252 دولار.





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