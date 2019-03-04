مؤشر شنغهاي للأسهم الصينية يتجاوز 3000نقطة لأول مرة بـ9 أشهر

2019/03/04 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام تعاملات اليوم الاثنين، وكسر مؤشر "شنغهاي المركب" حاجز الـ3000 نقطة للمرة الأولى منذ يونيو الماضي، مع التفاؤل تجاه الأوضاع التجارية العالمية.





وفي نهاية جلسة اليوم ارتفع مؤشر "شنغهاي" المركب بنحو 1.1% إلى 3027.6 نقطة، وذلك بعد أن وصل عند مستوى 3090 نقطة أثناء الجلسة.





كما زاد مؤشر "سي.إس.أي 300" بنسبة 1.2% عند 3794.1 نقطة.





وتلقى المستثمرون بيانات إيجابية أمس، حيث كشفت تقارير صحفية أن الولايات المتحدة والصين في المراحل النهائية من المفاوضات بشأن اتفاق قد يتضمن خفض التعريفات الجمركية الصينية على مجموعة من السلع الأمريكية حال إزالة الإدارة الأمريكية الجزاءات الواسعة ضد بكين.





وأكدت المصادر أن الجانبين الصيني والأمريكي على اقتناع بأن المحادثات تقدمت إلى نحو بعيد بما يسمح أن يلتقي رئيسا الدولتين في 27 مارس الجاري.





وفيما يتعلق بأداء العملة الصينية، فإنه بحلول الساعة 9:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعد اليوان أمام الدولار بنحو 0.09% إلى 6.7001 يوان.





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