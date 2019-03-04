2019/03/04 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، الاثنين، عن ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب بسبب العمالة الأجنبية، مؤكدة سعيها تشريع قانون الحد من ظاهرة تشغيل العمالة الأجنبية داخل البلاد.وقال عضو اللجنة ستار جبار العتابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك دخول غير شرعي للعمالة الأجنبية من قبل الشركات الاستثمارية”، مؤكدا أن “انخفاض أسعار أجور العمالة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل النيابية: نسعى لتشريع قانون للحد من العمالة الأجنبية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل النيابية: نسعى لتشريع قانون للحد من العمالة الأجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).