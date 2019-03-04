2019/03/04 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..القت قوات فرقة العباس القتالية التابعة للحشد الشعبي، القبض على اربعة من عناصر تنظيم داعش الاجرامي يسكنون في ناحية جرف النصر(الصخر)، وضبطت طن من المخدرات في قاطع النخيب ضمن محافظتي كربلاء والانبار.وجاء في بيان للفرقة ان “القوات نفذت حملة امنية تمكنت خلالها من مصادرة طن من المخدرات في قاطع النخيب بين محافظتي كربلاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حملة أمنية للحشد في النخيب: ضبط مخدرات ودواعش من جرف الصخر alansaar.

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