العمليات المشتركة تؤكد استمرار العمليات العسكرية في صحراء الانبار

2019/03/04 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول ، اليوم الاثنين، استمرار العمليات العسكرية في صحراء الانبار للقضاء على فلول داعش .

وقال رسول في تصريح “للغدير” واطلعت عليه وكالة صدى , إن عمليات الدهم والتفتيش مستمرة في قطاع عماليات الانبار وتحديدا في الرطبة بحثا عن الخلايا النائمة لعصابات داعش الإرهابية “.

وأضاف رسول إن” العمليات العسكرية تحت إشراف قيادة عمليات الانبار والفرقة الأولى من قطعات الجيش العراقي المتواجدة في المحافظة “.

هذا وأعلنت القوات الأمنية في وقت سابق ان صحراء الانبار أصبحت منطقة عسكرية فيما منعت اي تواجد للمدنيين فيها .





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